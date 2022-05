Salernitana, Iervolino: “Crediamo nella salvezza. Spero si creino sinergie con il Napoli”

Oggi Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Canale 8, dove ha commentato il rendimento della sua squadra e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’ambiente napoletano. Queste le sue parole:

“Stiamo vivendo questi giorni con una naturale e sana tensione: i giocatori sono concentrati e credono nell’impresa. Ce la metteremo tutta fino in fondo, consci che domenica è la partita decisiva. I napoletani che simpatizzano per la Salernitana? Mi auguro si creino sinergie anche con il Napoli: con il presidente De Laurentiis ci siamo già impegnati nella costruzione di un ponte tra le due città e le due tifoserie e mi auguro si possa realizzare davvero. In questi mesi abbiamo cercato di costruire un vero spirito di squadra. Ci sono tanti progetti in corso, da quello sulle performance all’individuazione delle aree per i centri sportivi. A breve lanceremo le selezioni per la creazione di una primavera made in Sud, composta da giovani locali, per dare ai ragazzi e alle loro famiglie tranquillità e prospettive”.