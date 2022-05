Ranking UEFA, l’Italia rimane al terzo posto della classifica per nazioni

La UEFA ha pubblicato la classifica aggiornata per nazioni, in base al ranking. L’Italia mantiene saldamente la terza posizione. Determinante, in tal senso, è stata la finale raggiunta dalla Roma in Conference League. Nonostante ciò, si avvicina la Germania che quest’anno può vantare la presenza dell’Eintracht in finale di Europa League. Ecco la classifica in questione:

1. Inghilterra 106.641

2. Spagna 95.855

3. Italia 76.616

4. Germania 75.070

5. Francia 60.081

6. Portogallo 53.382

7. Olanda 49.300

8. Austria 38.850

9. Scozia 36.700

10. Russia* 34.482

11. Serbia 33.375

12. Ucraina 31.800

13. Belgio 30.600

14. Svizzera 29.675

15. Grecia 28.200