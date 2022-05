Angel Torres, presidente del Getafe, ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli che il Napoli è in corsa per Mathias Olivera ma non è il solo: sull’uruguaggio ci sono anche altri club tra cui Benfica e club tedeschi:

“Ci sono anche altri club su Mathias Olivera, abbiamo avuto richieste dalla Germania e anche dal #Benfica che è sul giocatore.”