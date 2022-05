La magia del numero 14

Negli ultimi anni, il Napoli ha sofferto un po’ la mancanza di personalità della squadra. I giocatori sono stati accusati più volte di non credere nei grandi obiettivi, di accontentarsi sempre e di non lottare davvero per la maglia. Questo discorso tuttavia non vale per tutti. Ne è esente, ad esempio, il numero 14, che con i suoi goal e le sue giocate ha sempre regalato tante emozioni a chi giungeva allo stadio per urlare il suo nome o a chi, dal divano di casa, rimaneva incantato guardandolo correre in campo.

In un’epoca in cui le bandiere non esistono più e i calciatori cambiano continuamente squadra senza pensarci due volte, Dries Mertens rappresenta l’eccezione. Un giocatore che è cresciuto con la maglia azzurra, che ha raggiunto livelli notevoli e che, nonostante tutto, è rimasto legato a questa squadra, a questa città che per lui ormai è casa.

MERTENS IN CAMPO, UNA GARANZIA! – Arrivato in punta di piedi nel 2013 a soli 25 anni, man mano è riuscito a ritagliarsi il suo posto in campo e nei cuori dei tifosi, che lo vedono non solo come un ottimo giocatore, ma come un compatriota adottato, degno di rappresentare la passione e la vivacità di un’intero popolo.

Con Sarri in panchina e come prima punta, ha raggiunto l’apice della propria forma fisica, offrendo prestazioni sempre sopra la media e totalizzando, nel corso di quei tre anni, 72 reti e 32 assist.

Il Mertens di oggi, considerato il poco spazio che ha avuto in questa stagione, non è da meno. Ha dimostrato, nonostante l’età e l’infortunio alla spalla di quest’estate che l’ha costretto al riposo per ben 65 giorni, che il suo rendimento non è mai calato e che, quando si tratta di lottare per la maglia, lui sarà sempre il primo a dare tutto e a metterci la faccia. Ha dimostrato ancora una volta quanto ci tenga ai tifosi, mettendo tutto se stesso in ogni giocata, in ogni pallone. È questo ciò di cui necessita il Napoli adesso: qualcuno che ci creda con tutto se stesso, qualcuno che faccia le veci di un popolo intero all’interno dello spogliatoio, che scuota i compagni e che porti quella passione di cui il calcio moderno ha assoluto bisogno.

CON UMILTÀ, È ENTRATO NELLA STORIA – Non esiste nella tifoseria partenopea un solo individuo che abbia il fegato di criticare questo giocatore: un uomo rispettato dagli avversari, ammirato dai compagni e amato da tutti i suoi tifosi. Un calciatore che, nella pacatezza della sua umiltà, è entrato nella storia di questo club: con le sue 148 reti in maglia azzurra, è diventato infatti il miglior marcatore di sempre del Napoli, superando addirittura il grande Diego Armando Maradona, al quale è stato dedicato lo stadio, e Marek Hamsik, altra leggenda del club partenopeo.

Perché Dries Ciro Mertens non ha mai giocato per sé, ha sempre avuto a cuore il bene del club e dei tifosi che l’hanno accolto con tanto calore, come fosse uno di famiglia, e in effetti è così.

TUTTO CIÒ CHE MERTENS RAPPRESENTA – Il primo tifoso azzurro, deluso dal mancato scudetto e dalle prestazioni carenti della squadra. Dopo la grande vittoria contro il Sassuolo, conclusasi 6-1, Mertens non ha esitato a presentarsi ai microfoni di DAZN e, con la sua solita onestà, prendersi le proprie responsabilità chiedendo scusa ai tifosi per il deludente finale di stagione al quale hanno assistito, ma guardando sempre con speranza al futuro e rilasciando alcune dichiarazioni che lasciano ben sperare soprattutto in ottica di un possibile rinnovo di contratto.

Un vero leader, sia sul campo che negli spogliatoi, capace di portare con sé un atteggiamento vincente, di caricarsi la squadra sulle spalle e spingerla verso la giusta direzione.

Impossibile non menzionare l’espressione entusiasta del 14 azzurro mentre, nel finale della sfida contro il Bologna svoltasi lo scorso 17 gennaio, usciva dal campo per lasciare spazio a Victor Osimhen, di ritorno da un brutto infortunio allo zigomo. Oppure il match di andata contro la Lazio, nella serata dedicata a Maradona, quando ha siglato il 4-0 con una sonora e stratosferica doppietta, regalando a tutti gli spettatori e ai tifosi allo stadio uno spettacolo meraviglioso.

Mertens è tutto questo e molto di più. Innamorato di Napoli e del Napoli. Basti pensare che ha chiamato il proprio figlio ‘Ciro’, nome con il quale è stato ribattezzato dai suoi tifosi. Un gesto bellissimo che non fa altro che coronare un legame indissolubile tra una città e il suo beniamino, un napoletano nato in Belgio.

QUALE SARÀ IL FINALE DI QUESTA STORIA? – Quella tra Dries Ciro Mertens e Napoli è senz’altro una storia d’amore. Se ne potrebbero scrivere libri, e non basterebbero a descrivere la forza commovente di questo rapporto. Come ogni storia, prima o poi purtroppo dovrà finire. I tifosi azzurri sperano però in un lieto epilogo: per iniziare, un solido rinnovo, e poi magari un contratto da dirigente tra qualche anno, per continuare a guardare al futuro con speranza e ottimismo, per continuare a sognare insieme, per avere in squadra un giocatore a cui si illuminano gli occhi ogni volta che parla della sua Napoli, e per consentire al piccolo Ciro di crescere in quella che è, a tutti gli effetti, casa sua.