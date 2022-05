Pastore punge De Laurentiis: “Non sono vessato a casa, stia tranquillo”

Il giornalista Rosario Pastore ha risposto a tono alle recenti parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Attraverso un post Facebook ha infatti spiegato:

“Pensavo di aver capito male quando ho ascoltato la prima volta le parole del presidente a DAZN, stessa cosa per quanto riguarda la rivolta dei tifosi pre-match. Ma ho capito una cosa: non sono vessato da nessuno, questo non fa di me un vero tifoso del Napoli. Voglio sempre godermi le partite degli azzurri e mi faccio qualche domanda di troppo forse dopo il comunicato della società in vista della prossima Champions. La partecipazione è importante solo per colui che incassa, è risaputo”.