Il Milan, grazie ad un’ottima prestazione di Maignan, ha vinto contro la Fiorentina una partita, importantissima, per la corsa Scudetto. Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, si è complimentato con il portiere francese in conferenza stampa: infatti, Maignan è stato definito “Il migliore in campo” dal suo tecnico.