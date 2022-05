SKY – Capello al club: “Mertens ha ragione, il Napoli si è lasciato andare…”

Nel corso della puntata di Sky Calcio Club, andata in onda ieri sera, Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sul calo avuto nelle ultime settimane di campionato.

Queste le parole dell’ex allenatore: “Nelle parole di Mertens non c’era la ricerca del colpevole, ha detto solo che il Napoli era una squadra forte. Anche io l’avevo messa tra le favorite, poi si è sciolta. Questa è una domanda da fare a Spalletti, la squadra giocava molto bene ed era spettacolare, poi ha perso in casa partite impressionanti. Spalletti avrà le sue ragioni, però dovrà analizzare perché è accaduto tutto questo. Quando ho perso lo scudetto con la Roma è perché pareggiammo col Venezia già retrocessa, ma è stata solo colpa nostra. Il Napoli ne ha perse due, non una. Forse ha perso certe partite perché ha giocato senza speculare”.