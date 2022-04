Tmw – Napoli, Osimhen potrebbe partire in estate, ma non è l’unico big sacrificabile

Il Napoli sta riflettendo sulla possibilità di cedere Victor Osimhen nel corso della sessione estiva di mercato. Sul nigeriano ci sono gli occhi di vari club di Premier League. Uno di questi è il Manchester United, che si appresta a compiere una vera e propria rivoluzione sul suo parco giocatori. L’altro è l’Arsenal, che punta ad ingaggiare due attaccanti. La dirigenza azzurra è molto ferma sul prezzo, e si partirà da una base a 9 cifre. Nel frattempo, si lavora al possibile sostituto, possibilmente un giovane. Uno dei profili più apprezzati è quello dell’attaccante albanese Armando Broja, che sta facendo molto bene col Southampton ma di proprietà del Chelsea. La richiesta dei Blues si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, ma vista la situazione attraversata dal club londinese, non si possono fare previsioni.

Però, il Napoli potrebbe optare per un’altra grande cessione. Infatti, Fabian Ruiz l’anno prossimo andrà in scadenza di contratto, e risulta essere uno dei profili più graditi ad altre società. L’intenzione è quella di non perdere il centrocampista a parametro zero. In questo caso, la possibile offerta per prelevarlo si aggirerebbe intorno ai 40 milioni. Il profilo prediletto per rimpiazzare l’ex Betis è quello di Adrien Tameze, centrocampista dell’Hellas Verona che piace molto alla dirigenza. A riportare è Tuttomercatoweb.