CorrMezz – Tre recuperi importantissimi tra gli azzurri per il Sassuolo

Il Napoli ha recuperato tre pedine importantissime per la sfida contro il Sassuolo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui i rientri di Ospina, Koulibaly ed Elmas rappresentano una ventata di aria nuova a Castel Volturno. Di Lorenzo rimane ancora in dubbio per domani, ma il colombiano ritornerà tra i pali e Koulibaly metterà piede di nuovo al centro della difesa: discorso diverso per Elmas, che potrebbe diventare una carta preziosa nella seconda frazione di gioco.