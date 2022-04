Fabbroni disgustato dal Napoli: “Stiamo assistendo al caos”

Il giornalista Mario Fabbroni si è espresso sul recente momento del Napoli, considerando gli scivoloni in campionato. In diretta su Canale 21 ha dichiarato:

“Il Napoli è uno scempio in questo periodo e i cambi di Spalletti sono solo un tassello di tutto ciò. La squadra non è allestita per lo scudetto ma si è trovata in lotta, perchè questo calo? Alcuni giocatori non sono pronti, vedi Malcuit. Il Napoli è psicolabile e non so per quanto tempo Spalletti potrà lavorare sereno, per me resterà ma ad un certo punto capirà che servono rinforzi per provare a vincere qualcosa”.