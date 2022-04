TMW – Napoli, come cambierà l’attacco: da chi ripartire e chi arriverà dal mercato

Tuttomercatoweb parla del futuro del Napoli, analizzando come cambierà l’attacco azzurro nella prossima stagione, tra cessioni e acquisti.

Ovviamente, ad andare via al 100% sarà Lorenzo Insigne, ma come scrive il portale: “Il Napoli l’ha già sostituito, acquistando il georgiano classe 2001 Khvicha Kvaratskhelia. Un passaggio di consegne rischioso, anche se Giuntoli ripone grandi speranze nell’ex Rubin Kazan”.

Per quanto riguarda gli altri calciatori, per Mertens si prospetta un rinnovo al ribasso, mentre per gli altri “dipende tutto dalle offerte”: per Osimhen prezzo fissato a 100 milioni di euro, molto più basso quello di Hirving Lozano, per cui difficilmente arriveranno offerte da 35-40 milioni di euro.