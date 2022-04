VIDEO – Accadde oggi, il Napoli batte l’Inter al San Paolo con goal di Zalayeta!

Dopo le ultime tre complicate partite disputate dal Napoli, i social partenopei cercano di riportare il sorriso dei tifosi azzurri. Accadde oggi infatti, nel 2009, la vittoria per 1-0 sull’Inter che, l’anno dopo, avrebbe vinto il Triplete! Il Napoli passò in vantaggio, in un match molto equilibrato, grazie al goal di Marcelo Zalayeta. L’attaccante sfruttò nel migliore dei modi lo splendido assist di Ezequiel Lavezzi. L’argentino superò come birilli parte della difesa neroazzurra ed anche Patrick Vieira, non proprio l’ultimo arrivato. Di seguito il post pubblicato sui social della SSC Napoli: