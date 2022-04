CdM – 5 punti sfumati nelle ultime due partite, con questi lotta scudetto ancora possibile

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su un dato sfavorevole che riguarda il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli con cinque punti in più avrebbe la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League. Ma soprattutto sarebbe ancora in corsa per lo scudetto. Gli azzurri, difendendo i successi che stavano portando a casa contro Roma ed Empoli, sarebbero a 72 punti, in compagnia dell’Inter che domani affronta recupera la gara contro il Bologna, e a -2 dal Milan capolista. Nello spogliatoio ci sarebbe un clima completamente diverso.