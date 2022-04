La Ssc Napoli, attraverso i propri canali social, ha ricordato il gol di Kalidou Koulibaly in casa della Juventus del 22 aprile 2018. Un gol che ha fatto impazzire di gioia i tifosi partenopei, che poteva valere uno scudetto, cosa che purtroppo non si è verificata. Nonostante l’esito di quella stagione non sia stato quel che la tifoseria sognava, questo gol è rimasto impresso nella memoria di chi ha potuto ammirarlo, e viene ricordato ogni anno con commozione e gioia.