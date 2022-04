Oggi Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Televomero e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il Napoli di Spalletti e la stagione che si sta per concludere. Ecco le parole di Fedele:

“Il Napoli ha fatto il campionato che doveva. La stagione degli azzurri può considerarsi complessivamente buona. Poi però esaminiamo quanto è accaduto ed è normale che i partenopei abbiano perso delle occasioni importanti per vincere qualcosa di importante e non so se tali condizioni si possano poi ripresentare nel corso delle prossime annate calcistiche. Sarà tutto da verificare”.