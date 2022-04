Agostinelli: “Il Napoli quest’anno poteva puntare a qualcosa in più. Su Spalletti…”

Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su Tmw Radio, per parlare della situazione del Napoli.

“Napoli? La rosa ce l’aveva per puntare qualcosa di più. L’occasione della Juve fuori dalla lotta Scudetto era più unica che rara. Alcuni elementi arrivano ad essere ottimi giocatori ma il salto a top player fanno fatica a farlo. Cambiare rosa? Per me Spalletti aveva l’obiettivo di portare il Napoli in Champions. Poi l’appetito vien mangiando. Ha perso dei punti però nel suo fortino, quindi i problemi ci sono stati. Il problema è stato che forse era un’occasione più unica che rara giocarsi il titolo. Il prossimo anno ci saranno le milanesi e la Juventus a giocarsi il titolo. Tutte però hanno da recriminare quest’anno, ma a Napoli di sicuro di questa annata non sono contenti. Gattuso o Spalletti? Per giudicare gli allenatori dico che serve capire l’obiettivo stabilito a inizio campionato. E già se lo raggiungi la stagione è positiva. E poi si deve giudicare quanto sono migliorati i giocatori in rosa. Spalletti credo abbia molto migliorato dei giocatori, magari qualcuno se lo è perso, ma Spalletti ha fatto un lavoro positivo anche per questo”.