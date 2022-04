Vittorio Tosto, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Tosto ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli di Luciano Spalletti e alla corsa scudetto. Queste le sue parole:

“Il Napoli non deve mollare, può ancora vincere lo scudetto. Il Napoli ha l’obbligo di arrivare a 82 punti: fin quando il morto non è sotto terra, si può sempre svegliare. Il Milan e l’Inter possono anche non vincerle tutte, la matematica dice che bisogna provarci fino alla fine. Sono stati commessi errori, ma si deve provare fino alla fine.

Asslani? Giocatore forte, tra i più forti in serie A: un giovane che fa la differenza”.