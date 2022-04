Il giornalista sportivo Fabrizio Piccolo oggi è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, una trasmissione radiofonica che va in onda su Radio Marte. Piccolo ha detto la sua sul prossimo match che la squadra di Spalletti affronterà in campionato, Empoli-Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Contro l’Empoli il Napoli deve fare risultato pieno per tenere ancora vivo un sogno e credo che domenica sia la partita di Mertens. C’è bisogno di lui e sono convinto che lo vedremo giocare con Osimhen. Spalletti ha dato molto al Napoli. Lobotka è stato rivitalizzato, al pari di Juan Jesus e anche Politano nella prima parte della stagione si è espresso benissimo. Lo stesso Rrahmani non pensavamo potesse essere un titolare per cui ritengo che il lavoro di Spalletti sia stato eccezionale. Che poi Politano e Insigne abbiamo segnato meno è anche per via di un nuovo disegno tattico. Ho visto pochissime volte Insigne saltare l’uomo e non mi riferisco solo alle gare col Napoli, ma anche con l’Italia”.