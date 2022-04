Lo Monaco: “Osimhen e Mertens insieme dal 1′ è possibile. Lo scudetto? Mai dire mai”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, oggi è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, una trasmissione che va in onda su Radio Marte. Lo Monaco ha espresso la propria opinione sul mister Spalletti. Queste le sue dichiarazioni:

“Spalletti era agli inizi, un giovane emergente e noi a Udine guardavamo molto i giovani allenatori. Facemmo una serata simpaticissima in tre: io, Pozzo e Spalletti. Ha fatto una carriera importante. Devo dire che Spalletti è sempre stato maniacale e sanguigno poi la predisposizione ad essere un allenatore importante ce l’aveva e negli anni l’ha affinata. Non è megalomane, è uno che si piace un po’ troppo questo si, ma fa parte del modo di essere di ognuno di noi. Se Spalletti capisce che Osimhen e Mertens possono giocare insieme li schiera, non è uno di quelli che mantiene il punto. Il 4-2-3-1 è l’ideale per i due attaccanti. Mertens ha la conclusione e la rifinitura. Scudetto? Mai dire mai. Però, le ultime due partite hanno detto che il Napoli ha qualche problemino nella condizione di alcuni giocatori e dal punto di vista caratteriale. Il Napoli aveva la seria possibilità di vincere lo scudetto, ma ha mostrato delle crepe. Osimhen giocatore su cui ricostruire il Napoli? È un attaccante particolare, ha bisogno di spazio e chiaramente non è la punta centrale di riferimento. Ha le sue caratteristiche e la squadra va anche imposte in base alle sue caratteristiche che non sono complete”.