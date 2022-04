D’Amico: “Osimhen per un’offerta molto importante andrà via”

Andrea D’Amico, intermediario dell’affare Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del futuro dell’attaccante nigeriano.

“Osimhen? In caso di offerta molto importante andrà via. Questo vale per ogni calciatore che gioca in Serie A. Al momento non ho richieste dalla Premier che resta in evoluzione. L’Inghilterra resta un mercato di prima fascia. Quando parlo di offerta importante per un giocatore simile intendo 150 milioni di euro”.