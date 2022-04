Antonelli: “Non mi aspettavo questo finale di campionato. Il Napoli sicuramente venderà giocatori in alcuni ruoli”

Oggi Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso del programma radiofonico Si gonfia la rete, condotto da Raffaele Auriemma. Antonelli ha rivelato le ultime novità sul calciomercato del Napoli e ha detto la sua riguardo questo finale di stagione. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli si è lasciato sfuggire qualcosa di importante, non mi aspettavo questo finale. Due partite non devono rovinare una stagione straordinaria. Spalletti ha saputo dare al Napoli un’identità e una forza incredibile e non deve essere criticato in maniera negativa. Ci vuole equilibrio, il Napoli ci ha fatto divertire e ha lottato per lo scudetto. Spalletti è un allenatore di un’intelligenza mostruosa e ha fatto le sue valutazioni. Io lo vedo dentro il mondo Napoli ambientato alla grande sopratutto con questa cultura, lo conosco e non si è mai ambientato così bene. Credo che si debba riconoscere chi deve partire, il Napoli sicuramente venderà e cambierà giocatori in alcuni ruoli. Fabian ha tanti estimatori e c’è un mercato dietro, Koulibaly oggi è strafelice di stare qui nonostante le big che lo vorrebbero e purtroppo non tutti i giocatori hanno il suo stesso modo di vedere le cose. C’è una reciprocità per la cessione di Fabian tra il Napoli e lo spagnolo. Ci sono altre situazioni da risolvere come il contratto di Mertens e le offerte che arriveranno per Osimhen, il tutto per creare un nuovo ciclo. Come ad esempio ha fatto il Milan, con il progetto giovani”.