TuttomercatoWeb – Parisi piace ancora: sulla destra spunta Molina

Il Napoli continua a monitorare profili di giovani calciatori sulle fasce.

Ne ha parlato il sito di TuttomercatoWeb, secondo cui l’interesse per rinforzare la rosa partenopea sarebbe in particolar modo sulle fasce di difesa: i nomi di Parisi dell’Empoli e Molina dell’Udinese piacciono e non poco al Napoli per sostituire rispettivamente Ghoulam e Malcuit che sembrano ormai sul piede di partenza. A sinistra continua ad essere in pole position il nome di Olivera, che si dovrebbe giocare il posto con Mario Rui nella prossima stagione. A destra, invece, serve con discreta urgenza un nome che possa far rifiatare Di Lorenzo.