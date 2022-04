Bergomi: “Il Napoli era favorita fin da subito per la corsa scudetto, vi spiego”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore ed ora telecronista Sky, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti trattati la lotta scudetto e il cammino del Napoli in Serie A:

“Ho messo il Napoli favorito per lo scudetto fin dalla prima giornata perché ha un grande allenatore e tutte le capacità per vincere. Luciano ha gestito bene, forse ha caricato troppo l’ambiente in alcuni frangenti. Chi è subentrato nel secondo tempo contro la Roma non ha fatto bene. C’è da dire anche che il Napoli ha sfidato le due squadre più in forma del momento. A cinque giornate dalla fine, il Napoli ha ancora qualche possibilità ma è difficile recuperare punti a Milan e Inter. Perdere uno scudetto per lo scarso rendimento al Maradona mi sembra qualcosa di assurdo conoscendo il calore e la grinta che ti trasmette la gente napoletana sugli spalti”.