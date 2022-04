Serie A, tutti gli squalificati per il prossimo turno, tra questi anche Koulibaly

La Serie A viaggia spedita verso il rush finale del campionato. Con la posta in palio che si alza vertiginosamente, si alza anche il numero degli squalificati per il prossimo turno di campionato. Nella 34ª giornata, per esempio, il Napoli dovrà fare a meno del proprio capitano, nonchè leader difensivo della formazione di Luciano Spalletti, ossia ovviamente Kalidou Koulibaly. Il senegalese è stato ammonito nel corso del match contro la Roma e da diffidato, salterà la trasferta in Toscana contro l’Empoli di Andreazzoli. Oltre all’azzurro saranno squalificati Nicolò Zaniolo ed il secondo portiere giallorosso Daniel Fuzato espulso dalla panchina nella sfida del Maradona. E poi Soumaoro, Medel (rischia la stangata) ed anche Marko Arnautovic che salteranno il match del Bologna contro l’Udinese. Assenze anche in casa Venezia con Kiyine e Haps che salteranno la sfida contro l’Atalanta. Chiude il cerchio dei cattivi, un ex Atalanta, ossia Matteo Lovato del Cagliari.