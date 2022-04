Repubblica – Il pareggio spegne l’entusiasmo. C’è delusione sugli spalti

Il pareggio tra Napoli e Roma non favorirà gli azzurri in questo finale di stagione. Si sono sentiti fischi dagli spalti, fischi di delusione e rassegnazione. Gli obiettivi degli azzurri erano altri per questa stagione: la quali in Champions League. Ma ai sogni non ci sono mai freni e questa volta le condizioni per realizzare il sogno scudetto erano favorevoli.

Sul quotidiano La Repubblica si legge della delusione dei tifosi che nonostante la sconfitta contro la Fiorentina hanno sostenuto i calciatori anche contro la Roma. Ma Spalletti e i suoi hanno deciso di spegnere la fiamma che alimentava i sogni del popolo partenopeo.