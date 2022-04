CdS – Oggi esami per Lobotka e domenica torna Di Lorenzo! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano nelle prossime ore, il Napoli effettuerà alcuni esami strumentali per capire le condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista si è fermato ieri durante il secondo tempo contro la Roma per un problema muscolare alla coscia destra ed in attesa degli esiti appare quasi scontata la sua assenza domenica contro l’Empoli. Assente anche lo squalificato Koulibaly, mentre dovrebbe finalmente tornare fra i convocati Giovanni Di Lorenzo.