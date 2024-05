UFFICIALE – Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Il comunicato della società

È arrivata l’ufficialità: la Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri lascia la panchina dopo 3 anni, una Coppa Italia in bacheca, ed una seconda esperienza vissuta tra alti e bassi. La società, visti i comportamenti tenuti dal tecnico nel corso della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta per 1-0, ha optato per il suo esonero con effetto immediato. Di seguito, il comunicato della società bianconera diffuso attraverso il proprio sito ufficiale.

“La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.