Allegri alla Continassa, esonero in giornata? Lo scenario

Massimiliano Allegri esonerato dalla Juventus già in giornata? Secondo quanto riportato da varie fonti, il tecnico della Vecchia Signora ha fatto ritorno alla Continassa in questi minuti. Sono lì presenti anche il Ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli e la società. Questa riunione potrebbe essere quella decisiva per il suo esonero, a due giornate dalla fine del campionato. In caso questo venisse confermato, la squadra potrebbe essere affidata al suo vice Marco Landucci o a Simone Padoin, che avrebbero il compito di guidarla per queste due partite. Poi, sarà tutto proiettato alla ricerca della nuova guida.