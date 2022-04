Fiorentina, Italiano: ”Dopo l’1-1 ho inserito qualità per non concedere spazio al Napoli”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commenta la vittoria contro il Napoli ai microfoni di Dazn:

“Sono davvero felice per quello che ho visto oggi in campo, per come ci siamo confermati dalla partita di San Siro perché avevo chiesto di dare continuità e la squadra l’ha fatto. Oggi è stata una grande impresa per noi“.

Il gol di Cabral? “Penso che il suo sia un percorso normale per chiunque arriva in un ambiente nuovo. È in crescita soprattutto dal punto di vista fisico: sta facendo vedere le sue qualità. Partita positiva la sua“.

Mentalità per vincere? “Se lasci spazio al Napoli diventa pericoloso. Dopo l’1-1 ho percepito che lo stadio poteva spingerli e ho inserito giocatori di qualità: la scelta ha ripagato, Ikoné è stato concretissimo segnando un minuto dopo essere entrato“.