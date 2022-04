Stasera alle 20.45 giocheranno Torino e Milan all’Olimpico Grand Torino, gara valida per la 32a giornata di Serie A.

Sarà una partita fondamentale per il Milan, che può allungare la distanza con Inter e Napoli. Pioli, però, dovrà fare i conti con molti assenti: out Kjaier, Romagnoli, Ibrahimovic, Rebic, Castillejo, Bennacer e Florenzi. Poche alternative, dunque, per il tecnico rossonero che dovrà affidarsi ad una formazione obbligata.

Ecco le scelte dei due tecnici:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All.: Juric

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli