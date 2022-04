Del Genio: “Spalletti ha sbagliato nella scelta di alcuni titolari. Vi spiego”

Paolo Del Genio è stato ospite corso della trasmissione “A Tutto Napoli post-partita” in onda su Tele A. Il giornalista ha commentato la sconfitta degli azzurri contro la Fiorentina. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Spalletti non trova la forza di dare una svolta con i suoi uomini. Gli esterni non segnano quasi mai su azione, Mertens entra ed è sempre decisivo. Osimhen ha una media gol importantissima. A questo punto possiamo parlare di errore nello schierare alcuni elementi e non altri. Ma arrivati ala 31esima giornata questi errori non possono essere accettati”.