Alle ore 18 l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo contro il Verona per provare ad agganciare il Napoli in classifica a quota 66. Assente Lautaro Martinez nei nerazzurri. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa, Dzeko.

Hellas Verona (3-4-2.1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.