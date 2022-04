Durante la conferenza stampa nella vigilia della sfida con la fiorentina, Luciano Spalletti ha parlato della corsa Scudetto. L’allenatore suona la carica e evidenzia l’importanza dell’approccio alle ultime giornate di questo campionato.

Ecco le parole del tecnico: “Sarebbe ridicolo adesso se non ammettessimo apertamente che noi, Milan, Inter e Juventus siamo in lotta per lo Scudetto. Ce lo giochiamo in questo finale di campionato indipendentemente dai risultati degli altri campi“