In vista della sfida di domani contro la Fiorentina, Luciano Spalletti dovrà fronteggiare alcune assenze all’interno della sua rosa. Ma, al contrario, potrà contare anche su un recupero, quello di Alex Meret. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il portiere italiano, che si sta allenando in gruppo da metà settimana, andrà in panchina nel match dello stadio Maradona.