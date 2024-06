Canale 21 – Presentazione di Antonio Conte al Palazzo Reale: svelata anche la data

Sono passati solo due giorni dall’ufficialità e, dopo i primi video e i primi “Forza Napoli”, in città non si attende altro che lui. Antonio Conte si è legato al Napoli fino a giugno 2027. Un’occasione d’oro per entrambi: per gli azzurri, la possibilità di risollevarsi e dare un segnale chiaro dopo l’anonima stagione e per Conte la possibilità di rimettersi in gioco. Il tecnico salentino ha trionfato con la Juve, con l’Inter, con il Chelsea ed è stato ad un passo dalla semifinale dell’Europeo con l’Italia. L’Inter non vinceva lo scudetto da circa dieci anni e sia Juve che Chelsea avevano concluso il campionato precedente al decimo posto, come il Napoli. Il tecnico vuole dimostrare che può ancora fare bene, specie dopo l’avventura al Tottenham non conclusasi come desiderava.

Secondo quanto riportato da Canale 21, la presentazione dovrebbe tenersi il 26 giugno al Palazzo Reale, in una piazza del Plebiscito che sicuramente sarà gremita per quel giorno. Non una novità: lo scorso anno Rudi Garcia venne presentato al museo del bosco di Capodimonte.