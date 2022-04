Calciomercato Napoli – Sportitalia, Summit con il Genoa per Cambiaso

Il Napoli è attivo sul calciomercato, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in entrata. Dopo le trattative per Oliveira e Kvaratskhelia, il club partenopeo ha manifestato interesse per Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000 del Genoa. Il contratto del giocatore è in scadenza fra un anno e i top club italiani osservano da vicino la situazione.

A confermare l’interessamento dei club ci pensa Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato. DI seguito le sue parole: “L’Inter aspetterebbe Cambiaso anche a parametro zero, ma è evidente che ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, quando sarà più chiara la posizione di classifica del Genoa. Il ragazzo del club ligure, confermiamo, piace moltissimo al Napoli che lo ritiene in prospettiva una buonissima mezzala e non soltanto un esterno. Al punto che la settimana prossima è in programma un incontro con il Genoa. il club azzurro intanto ha concretizzato due operazioni importanti come quelle di Olivera e Kvaratskhelia“.