Dalla Francia – Psg, salta la pista Kvara? Potrebbe restare un altro anno al Napoli. Le ultime

Nel progetto di Antonio Conte il primo della lista, che non può assolutamente muoversi da Napoli, è Khvicha Kvaratskhelia. Il fantasista georgiano è stato uno dei pochi a “salvarsi” dopo la grigia stagione dei partenopei. Il talento però, si sa, è una calamita inarrestabile per le big europee. Lo sa benissimo il Paris Saint Germain, che per il dopo Mbappé sogna proprio il talento di Tbilisi.

L’Équipe tranquillizza i tifosi azzurri: Kvara potrebbe restare al Napoli. Pare, infatti, che il georgiano sia più vicino a restare al Napoli che a partire. Il Psg però, avvertono i francesi, può essere davvero testardo. Les Parisiens non si arrenderanno facilmente, ma la pista pare essersi raffreddata.