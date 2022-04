Carnevale: “È un giocatore di livello assoluto. Non so se verrà al Napoli”

Con l’ormai prossimo addio di Lorenzo Insigne e la stagione che volge al termine, è arrivato di nuovo il momento di parlare di calciomercato. Il Napoli è già attivo per quanto riguarda le trattative in entrata e il profilo più vicino all’acquisto per ora è Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano sembra essere l’indiziato principale per sostituire l’uscente capitano azzurro.

A svelare un retroscena sul 21enne, ci pensa Andrea Carnevale, ex attaccante dei partenopei e ad oggi capo scouting dell’Udinese. Già prima della pandemia, i friulani avevano adocchiato il calciatore. Di seguito le parole di Carnevale: “Lo abbiamo seguito con molto interesse qualche anno fa, credo avesse 16 o 17 anni. Era un talento e si vedeva anche da lontano. Poi ebbe un infortunio serio, che l’ha tenuto fermo per un po’ e non abbiamo affondato il colpo. Non so se arriverà al Napoli ma sono certo che sia un calciatore di assoluto livello anche per gli azzurri“