SSC Napoli, il report dell’allenamento odierno: allarme per un difensore in vista della Fiorentina!

Brutte notizie in casa Napoli in vista del match con la Fiorentina previsto per domani al Maradona. Come si apprende dal report dell’allenamento odierno pubblicato poco fa sul sito ufficiale del club, rischia seriamente il forfait il difensore azzurro Amir Rrahmani, colpito da febbre. Da valutare il suo recupero in vista del match di domani, di seguito il report completo:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di torello. Successivamente seduta tattica e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive.

Ounas, Malcuit, Di Lorenzo e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Rrahmani non ha partecipato all’allenamento per un leggero stato influenzale”.

Fonte: sscnapoli.it