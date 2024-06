Cajuste: “Con Conte un progetto entusiasmante. Napoli su Gyokeres? Vi dico la mia”

Jens Cajuste è stato intervistato ai microfoni di Fotbolskanalen. L’ex Reims ha raccontato il difficile anno in azzurro e commentato l’arrivo di Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ci sono stati un po’ alti e bassi. Ci sono stati tanti nuovi allenatori e sono successe molte cose. Ma nel complesso ho avuto modo di conoscere meglio il calcio italiano, ho imparato molto. Ho capito che devi essere mentalmente attivo 24 ore al giorno, non puoi distrarti. Ho messo su più muscoli. Penso di aver preso cinque chili da quando mi sono trasferito in Italia. Sono cresciuto. Sono diventato un po’ più forte nel gioco del duello uomo su uomo, e sento che posso correre di più”.

Ha giocato per club come Orgryte, Midtjylland e Reims. Il Napoli è un’altra cosa

“Sì, è grande. Puoi avvertirlo immediatamente. Si sente la pressione dei tifosi e della società. Le aspettative sono alte. Ogni partita deve essere vinta. Non ci sono eccezioni. Cambiare tre allenatori ha avuto un impatto mentale forte. Tattiche e idee di gioco diverse. Per me è stato un po’ complicato, ma devi affrontarlo nel miglior modo possibile”.

Intanto è arrivato Conte

“Ho sentito parlare molto di Conte. Quindi sarà emozionante vederlo con i propri occhi”.

Il compagno di squadra in Nazionale, Dejan Kulusevski, ha avuto Conte come allenatore

“Ci ho parlato un po’. Ha detto che è un buon allenatore e che dovrei essere pronto a lavorare duro”.

Si aspetta che possa succedere qualcosa in squadra quest’estate?

“Il Napoli è un grande club e ci saranno nuovi giocatori. Penso che sarà un progetto entusiasmante”.

Un giocatore recentemente accostato al Napoli è Viktor Gyokeres, dello Sporting. Crede che al Napoli si possa adattare?

“Assolutamente. Ha tutte le caratteristiche e le qualità per giocare nel Napoli”.

Resta al Napoli?

“Non ho ricevuto altre direttive, quindi è quello che presumo. Al momento penso che rimarrò. Poi non si sa mai cosa succede nel calcio”.