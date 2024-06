Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sul Napoli: “Il mercato del Napoli dipende da Osimhen: un anno fa De Laurentiis per 200 milioni non avrebbe venduto neanche un piede del nigeriano. Ad oggi nessuna squadra si avvicina alla clausola di 130 milioni. Con questi soldi il nuovo centravanti: Lukaku o Dovbyk in lista”.