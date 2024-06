Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla presentazione del libro C’è solo un presidente: “Non vedo Antonio Conte da tempo, non so se ha questa fissazione con Buongiorno, ma io sarei molto contento rimasse con noi perché è il nostro capitano ideale, è con noi da 18 anni e sarebbe ideale.

Quando l’anno scorso è mancato il Presidente ho dato un ricordo di quello che per me era stato, gli anni da assistente e poi il buon rapporto mantenuto quando mi sono messo in proprio. Ai tempi mi chiamò per Ogbonna, poi lo vendemmo altrove… Berlusconi sarebbe stato d’accordo su Vanoli? Non so, non avendola ancora fatta… Non so se Vanoli possa essere un matto come era Sacchi secondo il libro. Due del Torino all’Europeo è bello, spiace per Ricci perché meritava anche lui, ha fatto un bellissimo campionato e un bellissimo finale poi Spalletti è il dominus per cui bene per Buongiorno e Bellanova, sono molto contento“.