Antonio Conte, tecnico del Tottenham, parlando in conferenza stampa in vista della gara coontro l’Aston Villa, ha ricordato un aneddoto dove lui è stato protagonista in Maradona in campo.

Queste le sue parole:

“Quando giocavo per il Lecce, ero il numero 4 e allora il 4 doveva marcare il 10: così decideva Boniek. Io ho avuto la fortuna, o la sfortuna, di giocare e di marcare Maradona in un Napoli-Lecce finito 3-2. Avevo 19 anni, giocavo in Serie A, marcai Maradona in quell’anno, che fu il suo ultimo a Napoli, e poi segnai; quella gara mi è rimasta impressa nella memoria”.