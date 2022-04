Da Firenze, formazione fatta per Italiano: un solo dubbio in avanti tra i Viola

Sembra essere solo uno il dubbio di formazione di Vincenzo Italiano in vista del match tra Napoli e Fiorentina in programma domani al Maradona. Secondo quanto riporta il quotidiano fiorentino La Nazione, alcune scelte tra gli ospiti sono pressoché obbligate viste le indisponibilità di Bonaventura e Odriozola oltre a quella di Torreira per squalifica.

L’unico dubbio riguarda il secondo esterno del tridente, con Ikoné che sta meglio rispetto alla settimana scorsa, quando aveva accusato alcuni problemi fisici, ma sembra partire dietro rispetto a Sottil e Saponara. In attacco dovrebbe essere preferito nuovamente Cabral su Piatek, che almeno dall’inizio siederà in panchina.