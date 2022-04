Durante la trasmissione Pressing su Mediaset è intervenuto anche Massimo Zampini che ha commentato i presunti errori arbitrali in Juventus-Inter. Il mancato rigore per i bianconeri per fallo di Bastoni su Zakaria al limite dell’area sarebbe, a suo dire, un errore anche più significativo del mancato secondo giallo a Pjanic che “costò” uno scudetto al Napoli. Frecciatina agli azzurri?