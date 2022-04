L’ex Roma Boniek ha rilasciato un’intervista per Il Messaggero, in ottica Capitale non ha perso occasione per bacchettare il baby talento Zaniolo. Il polacco ha dichiarato:

“Il calciatore fa vedere grandi cose e il potenziale indubbiamente c’è, deve però mettersi al servizio della squadra. Queste qualità devono essere un bonus per la Roma mentre lui insiste nel fare il solista, non funziona così nel calcio”.