Massimo Ugolini, giornalista sportivo, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcune dichiarazioni riguardo le condizioni fisiche e il recupero di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, infortunatasi il 19 marzo durante la partita contro l’Udinese. Queste sono state le parole di Ugolini:

“Giovanni Di Lorenzo in vista della Roma sta non forzando i tempi ma lavorando per questa possibilità, anche stamattina nel centro sportivo di Castel Volturno. Vi abbiamo raccontato della distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Si pensava, da prognosi, tre partite saltate più la sosta, sarebbe stato di fatto un mese ma arrivano notizie incoraggianti. Non è detto che sia della partita, a maggior ragione se Zanoli continuerà con lo stesso livello di prestazione che ha mostrato a Bergamo ma certamente sarebbe una carta in più, e che carta, da spendere per Luciano Spalletti. Non ci sarà sicuramente contro la Fiorentina, prossimo avversario al Maradona“.