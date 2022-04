Hamsik, l’entourage: “Futuro da dirigente del club? Dipende da lui e da De Laurentiis. Sullo scudetto…”

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Lobotka? Lo conosciamo. Spalletti ha molti meriti nella sua crescita, lo voleva già all’Inter. Nasce come regista già da giovane, poi può giocare in un centrocampo a due. Non può fare la mezz’ala. Hamsik dirigente del Napoli? Spero che a breve possa festeggiare sia gli scudetti del Napoli che del Trabzonspor. Speriamo che sia l’anno buono. Sulla questione del futuro da dirigente dipende dalla sua volontà e da quella di De Laurentiis. Se ne discuterà. Ogni tanto Marek si sente con Giuntoli”.