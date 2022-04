Gaetano Fontana, ex giocatore del Napoli ed allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show. Fontana ha detto la sua in merito al prossimo appuntamento del Napoli in serie A, Napoli-Fiorentina, che si svolgerà domenica 10 aprile alle ore 15:00. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Napoli-Fiorentina? Pesa di più l’assenza di Torreira per la Viola invece che quella di Anguissa. Le squadre cercano di bloccare Torreira nella prima costruzione e Italiano lo sgancia appoggiandolo agli attaccanti, cosa che è risultata vincente perché con i suoi inserimenti ha anche determinato alcune partite. Lui ha raggiunto una completezza e mancando lui sarà un vantaggio per il Napoli. Anguissa recentemente è venuto meno e il Napoli ha trovato nuovi equilibri in quella zona di campo”.