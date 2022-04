Gonzalo Higuain – il padre annuncia una notizia inaspettata

Higuain senior, ha dato una notizia sconvolgente in vista del finale di stagione di MLS da parte del figlio; ai microfoni di TNT Sport:

“Non lo vedo tornare in Argentina, per quello che mi ha detto penso che si ritirerà dal calcio alla fine di quest’anno. Mi piacerebbe che continuasse ad essere legato a questo sport, è un ragazzo che sa molto, che è stato in più posti, ha tutto per riuscirci”.

Inoltre, Higuain senior, ha aggiunto: “Per me sarebbe essere un guaio se non dovesse continuare nel calcio. La famiglia è sempre stata lì per sostenerlo. Gli ho spiegato che non si poteva fare un problema per le persone che lo criticavano, è un ragazzo molto rispettato in Europa, ovunque vada. La realtà non è sui social network”. Ha concluso il papà dell’ex attaccante del Napoli che in Europa ha segnato tantissimi gol in club prestigiosi come Real Madrid, Napoli e la stessa Juventus, prima di passare a Chelsea e Milan.